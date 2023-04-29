Kaymakamdan muhtarlara Bekir Bozdağ talimatı

Hilvan Kaymakamlığı, ilçedeki mahalle muhtarlarına AKP Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ’ın seçim toplantısına katılmaları için talimat verdi.

Başak KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili ve Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, Hilvan Kaymakamlığı'ndan ilçedeki mahalle muhtarlarına AKP Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ'ın seçim toplantısına katılmaları yönünde verdiğini belirterek, “Bozdağ, Adalet Bakanı unvanının arkasına sığınarak seçim kampanyası yürütüyor. Yani Adalet Bakanı da adaletsizlik yapıyor” dedi.

Tanal yaptığı açıklamada, Kaymakamlığın Yazı İşleri Müdürü Barış Bulut'un, muhtarların dahil olduğu Whatsapp grubunda Bozdağ'ın “istişare toplantısına katılmanız önemle rica ederim” mesajı paylaştığını kaydetti. Tanal şöyle devam etti:

Devlet memurlarının siyasi partilere girmeleri, herhangi bir siyasi parti ya da kişinin yararını veya zararını hedefleyen davranışta bulunmaları yasaktır. “Adalet Bakanı” etiketini kullanarak seçim kampanyası yürüten Bozdağ, kanunlara uymamaktadır.

Bozdağ, Adalet Bakanı ünvanının arkasına sığınarak seçim kampanyası yürütüyor.

Yani Adalet Bakanı da adaletsizlik yapıyor. Adalet Bakanı, adil seçimleri etkileyecek şekilde nüfuzunu kötüye kullanıyor. Adalet Bakanı da bunu yapıyorsa gerisini siz düşünün.

Başta kanunlara iktidarın kendisi uyar. Hukuk devleti ilkesi bunu emrediyor. Kaymakamlar ve valiler de aynı şekilde davranmalı. Sadece Adalet Bakanı değil.

Kaymakam da bir partinin lehine ya da bir partinin aleyhine seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde davranamaz. Seçim Kanununa da muhalefet ediyorlar. Adil seçimin ilkelerini ihlal ediyorlar.

Bu skandalın peşini bırakmayacağız. Suç duyurusunda da bulunacağız.”

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