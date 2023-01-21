Kaza değil cinayet: Acılı baba konuştu

Malta'da yaşayan 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya'yı aracı ile ezen Fransız asıllı saldırgan, kaza sonrası yerde yatan yaralı kadına taşla saldırdı. Korkunç olayla ilgili konuşan Baba İsmet Kaya, "Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" dedi.

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Olay, Malta’nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi’nde, 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Jeremie Camilleri’nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına çarptı. Daha sonra, olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya’yı ezdi.

Araç sürücüsü, çarptığı Kaya’ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri’yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına aldı.

Pelin Kaya’nın yakınlarının ve Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri’nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

“YILBAŞINDA BURADAYDI İÇİME DOĞDU ‘GİTME KIZIM’ DEMİŞTİM”

Baba İsmet Kaya, ” Olayı şöyle duydum, kızımın salı akşamı yaş günüydü. Akşam 8-10 saatleri arasında konuştum, doğum gününü kutladım. Görüntü konuştuk, ondan sonra, ‘doğum gününü arkadaşlarımda kutlayacağız onların da selamı var’ dedi.

‘Tamam kızım doğum günün kutlu olsun’ dedim. İnternetten çiçekler gönderdim, babalık görevimi yaptım. Sabah ablası odasında uyurken çığlıkla kalktı. Kabus görürdü genelde, annesi koştu. Kabus gördü zannettim. Orda Berivan diye bir arkadaşı var, ilk okuldan beri arkadaşlar. Orda kulağında telefon, ‘Baba Pelin’i kaybettik’ dedi. Aldım telefonu ‘Berivan ne oldu?’ dedim. Dedi ki, ‘İsmet amca, Pelin’i kaybettik’ dedi. ‘Nasıl olur, inanmıyorum’ dedim. ‘Trafik kazası, araba çarptı Peline’ dedi. ” diye konuştu.

“BUGÜN GELECEK KIZIM, DÖNECEK ÜLKESİNE”

“Dünya başıma yıkıldı” diyen Baba Kaya şunları söyledi:

“Yapacak hiçbir şeyim yoktu orada. Gereken neyse, dayısı ile ablası gitti Malta’ya. Ben inanmadım internette resmi düşünceye kadar. Yalan dedim ama yalan olmadı. Bu bir cinayet ben öyle yorumluyorum. Oradaki halktan büyük tepkiler almış, onlara hepsine de, Malta halkına teşekkür ediyorum.

Mahkeme çıkmış, mahkeme üst savcıya atmış. 100 sene ceza alsa ne olur, bir caniymiş zaten. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızıma kaldırımda vuruyor, evine gelirken. Benzin istasyonuna dalıyor. Kafeye giriyor, oradan çıkıyor, kızıma doğru gidiyor. Sonra görevli iki polis yanına gidiyor, polislerin üzerine yürüyor.

O adamlar polisler sağ olsun şoklu silahla müdahale ediyor. İki kişi zorla zapt ediyorlar. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. İşte bugün gelecek kızım, dönecek ülkesine. Bu bir cinayet, benim görüşüm bu.

Gerekli cezayı alır İnşallah, tek temennim bu. Acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu ‘Gitme kızım’ demiştim ama o da ecelini orada buldu”(DHA)