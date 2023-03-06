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Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına AKP’den ilk yorum

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Konuyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir" dedi.

Yayınlanma: 21:43 - 06 Mart 2023 Güncellenme:
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına AKP’den ilk yorum

2 Mart’ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili yorumunu Twitter hesabından paylaştı.

“SP İÇİN TARİHİ UTANÇTIR”

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Turan, “En iyi hakem millettir” dedi. AKP’li Turan, mesajının devamında şunları belirtti:

* “Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!”

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