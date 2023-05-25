Kılıçdaroğlu: Paylaşımları durdurun

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube yayını yapan Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu “Mevzular Açık Mikrofon” programına konuk olarak soruları yanıtladı.

Programa katılan ve AKP’li olmadığı belirten bir kişinin birçok AKP’li ile fotoğraflarının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

“KAVGA DİLİNİ BIRAKIN”

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, bir paylaşımda bulunarak ‘kavga dilini bırakın’ çağrısında bulundu.

“EN BÜYÜK YALNIZLIĞI BU KONUDA HİSSETTİM”

Kılıçdaroğlu, “Soru soran gençlere, ‘AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı’ vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler.”

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