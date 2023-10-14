Kılıçdaroğlu’ndan şehit madencilerin ailelerine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra’daki maden faciasının birinci yılında Bartın Merkez’de şehit madenci Mehmet Bulut’un Amasra ilçesinde de şehit madenci Öner Yıldız’ın ailesini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden faciasının birinci yılında Bartın Merkez'de şehit madenci Mehmet Bulut'un, Amasra ilçesinde de şehit madenci Öner Yıldız'ın ailesine ziyarette bulundu.
Kılıçdaroğlu, Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi açılış törenleri ile Medeniyetler Korosu Anma Konseri’ne katılacak.