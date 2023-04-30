Kılıçdaroğlu bu kez emekçilere seslendi: Her şey hazır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video yayımladı. Kılıçdaroğlu bu kez emekçilere seslendi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni videosunda beyaz yakalılara seslendi. Çalışanların birer emekçi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Bakın ben bu beyaz yaka, mavi yaka işine inanmam. Öyle diyorlar ama, onlarda emekçi bunlar da emekçi.

*Biri ofis emekçisi, diğeri fabrika. İkisi de aynı cenderenin içinde. İkisi de büyük bir bunalım içinde. Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyor.

*Krizin ötesinde bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ülkede sadece iktidarın, bu vatanın zenginliklerini peşkeş çektiği bir avuç zenginin keyfi yerinde.

“ORTA SINIF YOK EDİLDİ”

*Onun için beyaz yaka, mavi yaka demeyelim. Ben yakanız ne olursa olsun, orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım.

*Türkiye’de bir küçük zümre dışında, toplumun tüm kesimleri ekonomik buhran başta olmak üzere onun tetiklediği gıda krizi ve barınma krizi tarafından kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi. Açıkça söylüyorum orta sınıf yok edildi.

“İSTER BEYAZ İSTER MAVİ YAKA OLSUN…”

Saraylılar kendisini kandırmasınlar. Eşitsizlikler üst gelir gruplarını daha da zenginleştirir, orta gelir gruplarını bitirir ve alt gelir gruplarını da öfke dolu yapar. Zannediyorlar mı ki herkesi fakirleştirerek günlerini gün edebilirler, edemezler.

*Tüm yakalar, ister beyaz ister mavi, ister orta direk ister yoksul, hepimiz birbirimize bağımlıyız. Bakın yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz, çöker. Emin olun çöker.

*Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bu ülkede ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da birkaç elinde toplanmış büyük bir servete sahip olabiliriz ama ikisine birden sahip olamayız.

*Bay Kemal için orta sınıf ne? Güvenli bir işi olan, bir ev sahibi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıftır. Ve bu yakaya bağlı değildir.

TEK TEK SIRALADI

Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım?

1. Ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz.

2. Temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz. Ve akılcı, şampiyonlar ligi bir ekonomistler ekibiyle Türkiye’yi hızla krizden çıkaracağız.

3. Türkiye’yi ucuz iş gücü, yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünya ile rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli, yeni sanayi devrimi alt yapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız.

4. Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız.

5. Kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek.

6. Sanayiyi tüm Türkiye’ye yayarak İstanbul’dan Anadolu’ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu’yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek.

7. Organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak.

“TEK BİR İŞ KALDI”

*Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı. Bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın.

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