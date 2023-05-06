Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 'Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu' başlığıyla yayınladığı videoda 'Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesini' açıkladı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere sayılı günler kala bir projesini daha açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı “Bu akşam saat 23.00’te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım. Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye'yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum!” paylaşımıyla saat 23.00’ü işaret eden Kılıçdaroğlu, ‘Ne Batı ne Doğu, bu Türk’ün Yolu’ başlıklı bir video paylaştı.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK PROJESİNİ AÇIKLIYORUM”

Videoda “Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Sevgili halkım, sevgili gençler. ‘Millet İttifakı Batı yanlısı’ iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşadursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler batıyı, doğuyu ne kadar umursuyormuşum. Ben doğu-batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye’nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu.

“TARİHİ İPEK YOLUNU CANLANDIRACAĞIZ”

* Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak.

* Şimdi düşünün, Türkiye’den Gürbulak ve Kapıköy’den çıkarak, İran’da Tebriz ve Tahran’ı, Türkmenistan’da Aşkabat’ı, Özbekistan’da Taşkent’i ve Kazakistan’da da Almatı’yı geçerek Çin’e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin’in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak.”

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