Kilis’e atanan yeni AKP’li başkan kaçak villa yaptı!

Serhan Diyarbakırlı mühürlenmesine rağmen tarım alanına diktiği lüks villasında oturmaya başladı. İnşaata ortak AKP’li Necmettin Şekeroğlu ise “Her yer böyle. İmar affı bekliyoruz” dedi.

Veli TOPRAK

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AKP geçen hafta içinde Malatya, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Kayseri, Samsun, Ardahan, Erzincan, Kars, Kırıkkale, Muğla, Niğde, Uşak'a yeni il başkanları atadı. Kilis'e atanan yeni başkan Serhan Diyarbakırlı'nın ise kente ‘kaçak villa' yaptığı ve oturduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl SÖZCÜ, Kilis'teki kaçak villa sitesini ortaya çıkarmıştı. Bakanlar Kurulu 21 Kasım 2016 tarihinde aralarında Kilis'in de bulunduğu 49 ilde 141 bölgeyi ‘Büyük ova tarım alanı' ilan etti. Ancak Kilis'te ‘ova' ilan edilen bölgede kaçak villalar yükselmeye başladı. AKP Kilis il yöneticisi ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Şekeroğlu biri kendine diğeri oğluna ait olmak üzere 6 kaçak villa yaptırdı. AKP'li Kilis Belediyesi kaçak villalar için 544 bin lira ceza kesti ve mühürledi. Mühür sökülerek, inşaata devam edildi. Bu kez 616 bin lira daha ceza kesildi. Tarım İl Müdürlüğü de 250 bin lira ceza verdi. Eski haline getirilmediği için ceza 3 katı olan 750 bin liraya çıkarıldı.

“ANLAYIŞ BEKLİYORUZ…”

SÖZCÜ'ye konuşan AKP'li Necmettin Şekeroğlu, kaçak inşaat yaptıklarını itiraf etti ve “Kilis'te böyle yüzlerce bağ evi var. Anlayış bekliyoruz. İmar affı bekliyoruz” dedi. Şekeroğlu'nun 5-6 arkadaşıyla tarım alanına kaçak villa yapmasının altından dikkat çeken isimler çıktı. Şekeroğlu'na komşu olan iki kişinin AKP'ye yeni il başkanı yapılan Serhan Diyarbakırlı ve kardeşine ait olduğu öğrenildi. Diyarbakırlı'nın adı FETÖ'yle ilgili hazırlanan iddianamede ‘destekçi' olarak geçiyor.