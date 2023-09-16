Kilis’te çeyiz töreninde havaya ateş açıldı: 4 yaralı
Kilis'te, çeyiz töreni sırasında havaya ateş açan bir kişi, 1'i bebek, 2'si çocuk 4 kişiyi yaraladı.
Kilis Namık Ünler Paşa Mahallesi’nde öğleden sonra çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar, alanda bulunan Z.F. (31) ve kucağında bulunan bebeği B.M.F. ile H.G. (11) ve İ.F.G.’ye (5) isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekipleri, tüfeği ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)