Kışlaya da siyaset girdi! Askeriyeye Erdoğan afişi astılar

Siyaset, okul, cami ve kamu kurumlarından sonra kışlaya da girdi. Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nun tel örgüleri Erdoğan’ın posterleri ile donatıldı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara'da Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nun tel örgüleri Cumhur İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile donatıldı.

Bir bölümü taşınan, halen eğitim verilen ve askeri sınavlar da yapılan birliğin tel örgülerine asılan posterlerde “Doğru adamla yola devam” ifadesi yer aldı.

Bazı posterlerde ise Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında da profil fotoğrafı olarak kullandığı; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen ‘İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen pilot üniformalı ve güneş gözlüklü fotoğrafı yer aldı. Tel örgülerdeki posterlerin yanında Milli Savunma Bakanlığı logosu ve askeri uyarı levhası da dikkat çekti.

“ŞANLI ORDUMUZA HALEL GETİRİR”

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. TCG Anadolu gemisini seçim otobüsüne döndürdüler yetmedi askeri bölgelere AKP Genel Başkanı'nın fotoğraflarını astılar. O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin” dedi.

“CAMİ, OKUL, VERGİ DAİRESİ”

Seçim maratonunda çeşitli yerlere cumhurbaşkanı adaylarından Erdoğan'ın fotoğrafı asılmış ve tepki toplamıştı. Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ahmet Dai Camisi'ne,Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı. Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Mehmetçik Selen Ortaokulu'na da Erdoğan'ın afişi asıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde Ege Vergi Dairesi hizmet binasına AKP’nin de ambleminin bulunduğu, Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Doğru Zaman Doğru Adam” yazılı pankart asıldı. Erdoğan'ın dev bir posteri İstanbul Ayvansaray’daki tarihi surlara da asıldı.

İlginizi Çekebilir Camiye siyaset soktular: İmamlardan skandal sözler

İlginizi Çekebilir Camiye Erdoğan posteri astılar

İlginizi Çekebilir Tarihi surlara Erdoğan posteri astılar!

İlginizi Çekebilir Van'da okula AKP logolu Erdoğan posteri asıldı