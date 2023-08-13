Mahallede evler peş peşe yandı: Oturup ağlayacağız

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1'inci derece sit alanındaki Haşim İşcan Mahallesi'nde koruma altındaki 2 katlı metruk ev, yangında küle döndü. Tadilatın yasak olduğu mahallenin muhtarı Halil Ay, "1 ay içinde, bu ikinci evimiz. Bir tarihi evimiz daha yandı, yok oldu. Oturup artık ağlayacağız" dedi.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında Haşim İşcan Mahallesi 1305 Sokak’taki kerpiç ve ahşaptan yapılmış 2 katlı metruk evde çıktı. 1’inci derece sit alanı olan ve tadilatın yasak olduğu mahalledeki 200 yıllık evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süreye bölgeye gelen ekipler, yangını 45 dakikada söndürdü ancak metruk ev küle döndü.

‘1 AY İÇİNDE, BU İKİNCİ EVİMİZ’

Haşim İşcan Mahallesi muhtarı Halil Ay, “1 ay içinde, bu ikinci evimiz. Yine komşularımız dışarıda ve panik halinde. Her pazar, bu tarz görüntülerle karşılaşıyoruz. Bıktık artık. Bir tarihi evimiz daha yandı, yok oldu. Yaka yaka bitiremediler ama bizi bitirdiler. Çok üzülüyoruz. Oturup artık ağlayacağız. Burası metruk bir evdi; yan tarafındaki sağlam eve ulaşsaydı yanındaki 4 evi de yakardı. Vatandaşlarımız niye bu sıkıntıları yaşasın. İnsanlar, mahallemizden korkar hale geldi. Evlerimiz sit alanında, koruma altında diyoruz ama kimse sesimizi duymuyor” dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

1993’TE BİRİNCİ DERECE SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Antalya’da tarihi dokusuyla bilinen Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi’nin bitişiğindeki Haşim İşcan Mahallesi, en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor. 25 sokağı, birçok butik oteli, kentin en büyük parkı olan Karaalioğlu Parkı, kentin en eski lisesi Antalya Lisesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk ve eski binasına ev sahipliği yapan mahalle, 1993 yılında 1’inci derece sit alanı ilan edilerek, mahalledeki çok sayıda kargir ev koruma altına alınıp, kültür mirası haline getirildi. (DHA)

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