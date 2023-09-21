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Matbaacılar sitesinde yangın

İstanbul Bağcılar'da bulunan Matbaacılar Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saat süren çalıma sonunda yangın büyümeden söndürüldü.

Yayınlanma: 16:27 - 21 Eylül 2023 Güncellenme:
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Matbaacılar sitesinde yangın

Bağcılar’da 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Matbaacılar Sitesi’ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saat 16.00 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangın alanında soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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