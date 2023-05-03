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Meteoroloji uyardı: İstanbul ve çevresine geliyor…

Meteoroloji'nin yayınladığı son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yayınlanma: 13:32 - 03 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu ve Eskişehir’in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)

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Balıkesir Bilecik Bursa Çanakkale Eskişehir istanbul Kocaeli Meteoroloji Sakarya
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