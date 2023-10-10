Meteoroloji’den uyarı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar bir arada

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun doğu ve kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışlara doğu şehirlerimizde kuvvetli rüzgar da eşlik edecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son uyarılarını yayınladı. Tahminlere göre yurdun özellikle doğu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bir arada kendini gösterecek. Akşam saatlerinden itibaren doğu bölgelerde yağış etkisini kaybedecek ancak kuzey kıyılarımızda yağış gözlenecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.