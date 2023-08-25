MHP’li eski başkanın öldürülmesine ilişkin olayda 1 tutuklama

İstanbul Eyüpsultan'da MHP Eyüpsultan İlçe eski Başkanı Köksal Kaçmaz'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, yaşı küçük şüphelinin dosyası ise ayrıldı. Olayda silah kullanan ve halen firari olan Faruk P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi’nde 22 Ağustos 2023 günü Köksal Kaçmaz’ın iş yerinin önüne otomobilini park eden bir kişi ile Kaçmaz arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan saldırgan bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geldikleri Kaçmaz’ın iş yerine kurşun yağdırdılar.

Köksal Kaçmaz’ın ölümüyle sonuçlanan olayda şüpheliler Tevfik Polat, Fuat Polat ve yaşı küçük olan S.A.P. ile Köksal Kaçmaz ve Yunus Kaya arasında kavga meydana gelmişti. Olayda Köksal Kaçmaz ve firari şüpheli Faruk Polat’ın silah kullandığı tespit edilmişti. Şüpheliler Faruk Polat’ın aracıyla kaçmışlardı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Tevfik P., Fuat P., Meryem C., Halit A. ve yaşı küçük S.A.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tevfik Polat, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Yaşı küçük şüpheli S.A.P hakkındaki dosya ise çocuk suçları soruşturma bürosunca yürütülüyor. (DHA)