Millet İttifakı aynı anda paylaştı: Haydi…

Millet İttifakı'ndan seçime sayılı günler kala dikkat çeken bir video daha geldi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcıları adayı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal videoyu sosyal medyadan aynı anda paylaştı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından ortak bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda seçimin ilk turda bitirilmesi yönünde seçmenlere çağrı yapıldı.

“BİRİNCİ TURDA BİTİRELİM” MESAJI VERİLDİ

Ortak videoda; emekli, çiftçi, müzisyen, motorkurye, balıkçı, genç ve çocuklar “değişim” mesajı verdi. Videoda, vatandaşların 14 Mayıs’ta sandığa giderek oyunu kullanması ve iktidarın değişmesi konusu işlendi.

O KISA VİDEOLAR DA YER ALDI

Videoda; Millet İttifakı’nın altı liderinin ve İstanbul ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları’nın Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı kısa videolar da yer aldı.

8 LİDER AYNI ANDA KAMERA KARŞISINDA

Videonun sonunda toplam 8 lider bir araya geldi ve Kılıçdaroğlu, “Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz Türkiye kazanacak” dedi. Ardından tüm liderler elini kaldırarak, “Haydi” ifadelerini kullandı.

KAZIM KOYUNCU’NUN “HAYDE” ŞARKISININ SÖZLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca Kazım Koyuncu’nun “Hayde” şarkısının kullanıldığı videoda sözler şu şekilde değiştirildi:

“Haydi umuda haydi / Haydi bolluğa haydi / Haydi kazanalım haydi / Bıktık usandık haydi / Cana tak etti haydi / Haydi kazanalım haydi / Haydi adalete haydi / Haydi eşitliğe haydi / Haydi gülelim haydi / Haydi hak ettik haydi / Haydi kazanalım haydi /

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