Mısır üreticilerinden iktidara yüzde 80 oy hatırlatması

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 22 Ağustos tarihinde, ton başına 6 bin TL olarak açıkladığı 2023 sezonu mısır müdahale alım fiyatını düşük bulan çiftçi, Sakarya'da eylem yaptı. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, "Ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 60’ların üzerinde olduğu, üretim girdilerimiz olan mazot, gübre, tohum, ilaç gibi ürünlerde yüzde 100’lere yakın artışların yaşandığı bir ortamda açıklanan bu fiyat üreticilerimize bir ceza olarak algılanmıştır" dedi. Mısır üreticilerinin mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ve partisine yüzde 80 civarında oy desteği verdiğini de aktaran Bayraktar, Erdoğan'dan talepte bulundu.

Halil ATAŞ

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Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, TMO tarafından açıklanan 2023 yılı mısır müdahale alım fiyatının yukarı yönle revize edilmesi, desteklerle ilgili üreticilerin taleplerini hükümete ve kamuoyuna duyurmak amacıyla üreticiler ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

“BU FİYAT ÜRETİCİLERİMİZE BİR CEZA OLARAK ALGILANMIŞTIR”

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, çiftçiler adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir önceki yıl ton başına 5 bin 700 TL olarak belirlenen mısır müdahale alım fiyatının yüzde 5.3 artışla 6 bin TL olarak belirlenmesinin, hangi kriterlere dayanarak yapıldığını anlamak mümkün değildir. Ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 60'ların üzerinde olduğu, üretim girdilerimiz olan mazot, gübre, tohum, ilaç gibi ürünlerde yüzde 100'lere yakın artışların yaşandığı bir ortamda açıklanan bu fiyat üreticilerimize bir ceza olarak algılanmıştır.

“BİR SONRAKİ SEZON İÇİN ÜRETİM YAPABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Mısır hasadının başladığı ve bitmek üzere olduğu Adana, Hatay gibi illerde serbest piyasada fiyatlar ton başına 5 bin-5 bin 200 TL aralığında seyrettiği düşünüldüğünde, oluşan bu fiyatlarla üreticinin elde edeceği kazançla geçinebilmesi, borcunu ödeyebilmesi ve bir sonraki sezon için üretim yapabilmesi mümkün değildir.”

“TALEPLERİMİZ İLETİLDİ”

2023 yılı müdahale alım fiyatının açıklanmasından sonra üreticilerden gelen tepkiler ve taleplerin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı’na iletildiğini söyleyen Bayraktar, “Genel Başkanımız tarafından da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a ve Tarım Bakanımıza bu talepler ve tepkiler iletilmiştir. Yine Sakarya Ziraat Odaları olarak, ilimizin tüm milletvekillerine, parti il başkanlarına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ilçe belediye başkanlarına, üreticilerimizin tepkisi ve talepleri iletilmiştir” dedi.

“TARLALARINI EKEBİLMELERİNİ SAĞLAYACAK KOŞULLARI OLUŞTURMANIZI BEKLEMEKTEDİRLER”

Mısır müdahale alım fiyatının yukarı yönde revize edilmesi ya da üreticilere ton başına 2 bin TL destek verilmesi yönündeki taleplerin bugüne kadar karar vericiler nezdinde karşılık bulmadığını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

“Çiftçilerimizin çağrısını yinelemek için bu meydandan tekrar sesleniyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde ve sonrasında 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde, mısır üreticilerinin bulunduğu seçim çevrelerinde şahsınıza ve partinize yüzde 80 civarında oy desteği verilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, mısır üreticileri yağmurla, çamurla, kuraklıkla, hastalık ve zararlılarla mücadele ederek, ülkesi ve kendisi için üretmiş, üstüne düşeni yerine getirmiştir. Şimdi sizden de emeklerinin, alın terlerinin ve aldıkları riskin karşılığı olacak, geçinebilmelerini, borçlarını ödeyebilmelerini ve bir sonraki üretim sezonunda tarlalarını ekebilmelerini sağlayacak koşulları oluşturmanızı beklemektedirler.

“SİZDEN TALEP EDİYORUZ”

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sakarya Kent Meydanı'ndan, üreticiler olarak sizden talep diyoruz;

2023 yılı Mısır Müdahale Alım fiyatlarını üreticinin beklediği fiyat yönünde yukarı yönde revize edilmesini ya da ton başına 2 bin TL destekleme ödemenizi istiyoruz.

-Sorumluluk sahibi Ziraat Odası Başkanları olarak daha önceki açıklamalarımızda uyarmıştık, bugün bir kez daha Sakarya Kent Meydanı'ndan uyarıyoruz. Mısır Alım fiyatlarının, üreticiyi kazandırmaması halinde, Ülkemizin en değerli tarım havzaları arasında yer alan Sakarya Ovası, önümüzdeki yıldan itibaren çok yıllık dikili fındık ve kavak alanları haline gelecektir. Bu da Ülkemiz adına önemli bir kayıp ve tehdit oluşturacaktır.

-Bugün Sakarya Kent Meydanı'ndan yaptığımız çağrının Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, karar vericiler nezdinde olumlu karşılık bulmasını bekliyor, önümüzdeki günlerin, Ülkemiz ve çiftçimiz için bol, bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz.”