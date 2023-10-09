MSB açıkladı: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya X hesabından, İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğunu duyurdu.

TERÖRİSTLER, ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 9 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAKAN GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 9 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

MERSİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Mehmet Emre Teke’nin Mersin’in Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi annesi Züleyha Mutlu’ya verdi. Baba Davut Teke ise acı haberi Silifke ilçesine bağlı Taşucu bölgesinde aldı.

Şehidin annesinin evinin önüne ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, anne Züleyha Mutlu’ya taziyede bulundu. Bekar olan şehit Mehmet Emre Teke’nin yarın defnedileceği belirtildi.