Muğla ve Aydın’da orman yangını
Muğla ve Aydın'da henüz belirlenemeyen nedenlerle orman ve makilik yangınları çıktı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangına da kısa sürede müdahalede bulunuldu.
Bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yapılan etkili çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında 5 dekarlık orman alanı zarar gördü.
SÖKE’DE DE YANGIN ÇIKTI
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi yakınlarında da makilik ve tarım arazisi olan alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında 4 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.