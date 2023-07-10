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Naci Görür, ‘Vakit geçirmeden kurulmalı’ diyerek uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili açıklamada bulundu. Bugünkü teknolojiyle deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabileceğini vurgulayan Görür, vakit geçirilmeden Afet Bakanlığı kurulması çağrısında bulundu.

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Naci Görür, ‘Vakit geçirmeden kurulmalı’ diyerek uyardı

Karadeniz bölgesinde dünden itibaren etkili olan sağanak yağış birçok bölgede heyelan ve sele neden oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak yetkililere çağrıda bulundu.

“VAKİT GEÇİRMEDEN BİR AFET BAKANLIĞI KURULMALIDIR”

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare afet dirençli kentlerdir (deprem, sel, heyelan, vb). Vakit geçirmeden bir Afet Bakanlığı kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır.”

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