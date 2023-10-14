Ordu’da bir kişi, eski eşini otogarda tabancayla vurup kaçtı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, eski eşiyle karşılaşan Yasemin Orhan (29), tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, kaçan eski eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ordu’nun Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde saat 16.00 sıralarında silah sesleri duyuldu.
Ordu’dan Bursa’ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, markette alışveriş yaptığı sırada eski eşi Volkan Büyük ile karşılaştı. Büyük, tartıştığı eski eşi Yasemin Orhan’a tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna iki kurşun isabet eden Yasemin Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan Volkan Büyük’ün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)