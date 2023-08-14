Ormana düşen yıldırım yangın çıkardı
Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Göynük ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında yıldırımın isabet etmesi sonucu orman yangı çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler köylülerin yardımı ile çıkan yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)