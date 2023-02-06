Otel enkazından yardım sesleri
Kahramanmaraş merkezi depremde Adıyaman’daki Grand Isias Otel'de enkaz altında kalan üniversite öğrencileri ile Kıbrıs Gazimağusa kız erkek voleybol takımından toplam 73 kişi gönderdikleri ses kayıtlarıyla yardım istedi.
Turist Rehberliği Eğitim Gezisi çerçevesinde Adıyaman'da bulunan çeşitli üniversitelerden 43 öğrenci ile Gazimağusa Türk Maarif Koleji Orta okul kız-erkek takımındaki 30 öğrenci, veli ve öğretmenleri depremde bazı bölümleri yıkılan Grand Isias Otel’in enkazında kaldı.
Otelin enkazındaki sporcu ve rehber adayı öğrenciler ses kaydı ile yardım istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'i Gaziantep Konsolosu Fatma Demirel'in Adıyaman'a geçerek Kıbrıslı öğrenciler hakkında bilgi almaya çalıştığı öğrenildi.