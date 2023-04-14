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Otomobilin tavanındaki koltukta yolculuk yaptı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir kişinin otomobilin tavanında taşınan koltuk takımının üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlanma: 12:41 - 14 Nisan 2023 Güncellenme:
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Adnan Menderes Bulvarı, Serap Aktaş Koşu yolunda Otogar yönüne giden otomobilin, koltuk takımlarını aracın üzerine sabitlediği, bir kişinin ise koltukların üstünde seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Otomobil sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın tavanındaki koltukta oturan kişinin ise çevreyi izlediği görüldü. (DHA)

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