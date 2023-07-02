PKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

İstanbul'da polis tarafından yapılan operasyonda, yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 9 kişi yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir çalışma yaptı.

Haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifade/beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan şahısların yakalanması için harekete geçildi.

OPERASYON YAPILDI

İstanbul'da dün yapılan operasyon ile 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 72 adet çapta fişek ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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