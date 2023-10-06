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PKK’nın suikast birimi sorumlusuna MİT operasyonu

MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 14:14 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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PKK’nın suikast birimi sorumlusuna MİT operasyonu

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