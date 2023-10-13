Polisi şehit eden genç suç makinesi çıktı… Suç içinde suç, örgüt içinde örgüt

İstanbul’da silahla bir adrese ateş edildiği ihbarına giden polis memuru Cihat Ermiş’in şehit olduğu olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin, polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden Muhammet Berke Çorak’ın evine ateş eden grubun üyeleri olduğu belirtildi.

Habip ATAM

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Emniyete, 9 Ekim gecesi yapılan bir ihbarda, bir sitedeki daireye motosikletli kişilerce ateş edildiği belirtildi.

Bunun üzerine ekipler Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde adrese sevk edildi.

Ekipteki memurlardan bazıları çevrede inceleme yaparken, polis memuru Cihat Ermiş, kurşunların isabet ettiği daireye çıktı.

Ermiş “Polis” diye bağırarak kapıyı çaldı. Açan olmayınca, evdeki kişinin yaralanmış olabileceği değerlendirildi.

Site güvenlik görevlisi yardımıyla kapı açıldı. Ancak kapı açılır açılmaz evden 2 el ateş edildi. Ermiş vücuduna isabet eden 2 kurşunlarla şehit düştü.

POLİS KATİLİNİN EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Cihat Ermiş'in ekip arkadaşları, silah seslerinin geldiği kata koşarak girdi ve şüpheli Muhammet Berke Çorak’ı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Evin cam ve duvarlarına 6 mermi isabet ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Muhammet Berke Çorak'ın 12'si uyuşturucu olmak üzere 32 suç kaydı olduğu belirlendi.

İlk suçunu 14 yaşında işleyen 20 yaşındaki Çorak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ YAKALANDI

Polis ekipleri evi kurşunlayan kişilerin belirlenmesi ve yakalanması için de çalışma başlattı. Saldırının alacak verecek kaynaklı olduğu tespit edildi.

Araştırmalarda şüphelilerin “Cece İsa Grubu” olarak bilinen sokaklarda uyuşturucu sattığı öne sürülen bir çetenin üyeleri olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyon için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Polis Cihat Ermiş'in şehit düştüğü gün 8 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH, BIÇAK, UYUŞTURUCU

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, Uzi tipi otomatik silah görünümlü airsoft silah, bıçak, hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Silahla Yaralama”, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek”, “Silahlı Yağma” gibi suçları tespit edildi.

İNSANLARI SİNDİRMEK İÇİN DARP GÖRÜNTÜSÜ ÇEKMİŞLER

Suç örgütünün bölgedeki rakiplerini ve kendilerine karşı çıkacak insanları sindirmek için alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya işyerlerini kurşunladıkları belirtildi.

Çetenin bu eylemler için 18 yaşından küçük olan grup üyelerini kullandığı öğrenildi. Ayrıca çetenin eylemlerini kiralık veya çalıntı motosikletler ile gerçekleştirdikleri de tespit edildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.