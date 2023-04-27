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Rahatsızlık sonrası ilk buluşma

Erdoğan geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk buluşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 17:55 - 27 Nisan 2023 Güncellenme:
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Rahatsızlık sonrası ilk buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan toplantının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan, Erdoğan sosyal medya hesaplarından Akkuyu ile ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, “Bugün milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirdik. Nükleer tesis statüsü kazanan Akkuyu’nun üretime başlaması sevincini de inşallah hep birlikte yaşayacağız” diyerek şu fotoğraflara paylaşımında yer verdi:

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