Raylarda feci ölüm: Yolcu, trenin altında kaldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir yolcu trenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Tekirdağ Uzunköprü’den İstanbul Halkalı istikametine giden yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu’nda bir süre durdu. Daha sonra hareket eden trene binmeye çalışan 78 yaşındaki N.C., dengesini kaybederek raylara düştü. Trenin altında kalan N.C.’nin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, N.C.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. N.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tren makinistleri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tren, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından başka makinistlerin gelmesiyle seferine devam etti. (AA)