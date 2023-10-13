Saadet Partili Özdağ: Cumhur İttifakı’na oy verdiniz ancak haramzade gibi harcadılar

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "İktidara oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum: Güvenerek son bir umut Cumhur İttifakı'na oy verdiniz. Ancak verdiğiniz helal oylarınızı bu iktidar haramzade gibi harcadı ve sizi aldattı. Daha önce de aldatmıştı. Cumhur koalisyonunun sahte muştularına, müjdelerine, aldatmalarına, sahte vaatlerine kanmayın. Bunlar seçim öncesi başka konuşurlar, seçim sonrası ise başka icraatlarda bulunurlar." dedi.

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Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Emeklilere “yüz yılın müjdesi” olarak bir defaya mahsus 5 bin lira verileceğini açıklandığını anımsatan Özdağ, çalışan emeklilere bunun verilmeyeceğini; dul ve yetimlere pozitif ayrımcılık yapılarak 1250 lira ile 3750 lira arasında bir ödeme yapılacağını belirtti.

Açlık sınırının 13 bin 500, yoksulluk sınırının ise 43 bin 500 lira olduğunu söyleyen Özdağ, “Emeklilerimizin maaşlarını 2 katına bile çıkarsa ancak açlık sınırına erişmiş olacak. 20 bin olsa neye yarar? Paranın adı var değeri yok. Bizim paramız pul olmuş vaziyette. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerken para değerli olacaktı, alım gücümüz yüksek olacaktı. Pasaportumuz da çok kıymetli olup bütün ülkelere bir Alman, İngiliz, Fransız gibi vizesiz gidebilecektik. Hepsinin hikaye olduğunu gördük.” diye konuştu.

Bazı şirketlerin milyar dolarlık vergi borçlarının silindiğini iddia eden Özdağ, “Niye sildiniz onları? Onlar memurlara, emeklilere ‘zam’ diye gelecekti, elektrik fiyatlarını aşağı çekecekti, insanlarımız daha rahat yaşamış olacaktı.” dedi.

“YEREL SEÇİMLERDEN SONRA PANDORA’NIN KUTUSU AÇILACAK”

Özdağ, şöyle konuştu:

* Ocak ayı içinde bir zam yapacaklar ve bu zamla beraber ağzınıza bir parmak bal çalacaklar. Sizi uyutmak isteyecekler. Yerel seçimlerinden sonra Pandora’nın kutusu açılacak. Esas orada film seyredeceğiz. Şimdi fragman. Esas o zaman zamlar yağmaya başlayacak. ‘4 sene var, seçimlere kadar kim öle, kim kala’ diyecekler ve bunlar yine aynı şekilde zenginleri, yandaşları zengin etmeye devam edecekler.

* Buradan özellikle iktidara oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum: Güvenerek son bir umut Cumhur İttifakı’na oy verdiniz. Ancak verdiğiniz helal oylarınızı bu iktidar haramzade gibi harcadı ve sizi aldattı. Daha önce de aldatmıştı. Bu sefer Cumhur koalisyonunun sahte muştularına, müjdelerine, aldatmalarına, sahte vaatlerine kanmayın. Bunlar seçim öncesi başka konuşurlar, seçim sonrası ise başka icraatlarda bulunurlar.

* ‘Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar’ derler ya… Bunlarda seçim öncesi doğruyu söylüyorlar seçimden sonra söylediklerini, vaatlerini unutuyorlar. ‘Ben öyle bir vaatte bulunmuşsam, ben öyle bir söz söylemişsem’ diyerek de bir noktada aklımızla alay ediyorlar. Ağam bizimle eğlenir arkadaşlar.

“HER TARAFTAN ÇETELER FIŞKIRIYOR”

“Her taraftan çetelerin fışkırdığını” ileri süren, Özdağ, adliyelerde rüşvet ağları kurulduğunu savundu.

Özdağ, “‘Yargıda rüşvet ayyuka çıkmıştır’ diyen ben değilim. Bunu İstanbul’da bir başsavcı söylüyor. Türkiye’nin bir ‘temiz eller’ operasyonuna ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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