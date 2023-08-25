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Samsun’da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 15:55 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Samsun’da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Çarşamba Melik Mahallesi’nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı. Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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