Şanlıurfa’da toplu oy kullanmayı engellemeye çalışan CHP’lilere saldırı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde mevsimlik işçilerin yerine toplu oy kullanmak isteyen AKP sandık görevlilerini engellemek isteyen CHP'liler saldırıya uğradı.

Ahmet KAYA

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CHP Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ronayı Paydaş görevli oldukları bölgelerden Akçakale’nin Yazlıca Kırsal Mahallesi’nde başka kentlerde bulunan mevsimlik işçilerin yerine toplu oy kullanıldığı yolunda sandık görevlilerinden gelen şikayet üzerine söz konusu yere gittiklerinde saldırıya uğradıklarını açıkladı.

“AVUKAT DEĞİL İSTERSEN ALLAH OL”

Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Paydaş, ”AKP görevlileri hem bize hem sandık görevlilerimize saldırdı ve bizi dışarıya çıkardı. Kendilerine avukat ve görevli olduğumu söyleyince de, ‘Avukat değil istersen Allah ol' diye bağırdılar” şeklinde konuştu.

Paydaş, can güvenliği nedeniyle sandık görevlileri ile birlikte olay yerinden ayrılarak tedavilerinin yapılması ve suç duyurusunda bulunmak üzere yola çıktık” dedi.

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