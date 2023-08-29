Saraya komşuluk rantın kapısını açtı

Cumhurbaşkanlığı’nın kışlık sarayı olarak bilinen Bitlis’teki Ahlat Köşkü’ne yakın arazilerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Fiyatlar 40-70 milyon liraya kadar çıkıyor.

Orhan BOZKURT

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Bitlis'in Ahlat ilçesine milyonlarca lira harcanarak yapılan, Cumhurbaşkanlığı'nın kışlık sarayı olarak bilinen Ahlat Köşkü, 25 Ağustos 2020'de Cumhur İttifakı liderlerinin katıldığı törenle açıldı. Aradan geçen 3 yılda kışlık saraya yakın arazilerin fiyatları büyük artış gösterdi. İlçede normal daire fiyatları 1 milyon 500 bin ile 4 milyon arasında değişirken, saraya yakın bölgelerde fiyatlar 40-70 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Arazisini emlak siteleri aracılığı ile “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni yapılan bakan konuk evlerine komşu 120 m2 müstakil ev ile 2027 m2 meyve bahçeli arsa. Göl manzaralı ve villa imarlı…” notu ile satışa çıkaran Mehmet Yahya Danışman, Türkiye'nin her tarafından yoğun talep aldığını söyledi.

30 MİLYONA SATMADIM

Satışa çıkardığı arazinin toplam 2 bin 27 metrekare ve imarlı olduğunu belirten Danışman, hali hazırda 120 metre karelik bir evin de olduğu mülk için “Geçen hafta bir alıcı 30 milyon TL verdi ancak satmadım. Saraya komşu daha küçük araziler 25-30 milyona satıldı. Benim arazim ve evim saraya daha yakın ve büyük onun için 70 milyon TL istiyorum” dedi.

CHP Ahlat İlçe Başkanı Rıdvan Bildirici ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı sarayı ile birlikte Ahat'ta emlak piyasasında hareketlilik başladığını belirterek, “Benim evim de saraya komşu. Bu sarayın yapılması ile birlikte saraya yakın bölgelerde fiyat artışı oldu. Ancak bölge sit alanı ilan edildiği için yapılaşmaya izin verilmiyor. Şimdi emlak siteleri aracılığı ile sarayı gören ev, saray manzaralı ev gibi ilanlar yayınlanıyor. İlçemizde devlet erkanının ilgi göstermesi güzel bir şey, ancak yüzlerce milyon lira harcanarak yapılan bu saraya Cumhurbaşkanı yılda bir gün geliyor. O günde biz kendi evimize girip çıkmakta bile sıkıntı yaşıyoruz” dedi.