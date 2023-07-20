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Sedat Şahin tahliye oldu

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin, bu akşamüzeri tahliye edildi.

Saygı ÖZTÜRK
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Sedat Şahin tahliye oldu

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve bazı gruplarla aralarındaki husumet nedeniyle silahlı çatışmalar eksik olmayan suç örgütü liderlerinden Samsun Bafralı Sedat Şahin, 8 yıl sonra tahliye oldu.

Son olarak, İzmir Buca Cezaevi’nde yatan Sedat Şahin’i yakınları ve arkadaşları sevgi gösterileriyle karşıladı.

Şahin’in Sarallar grubuyla da geçmiş dönemde çatışmaları olduğu biliniyor.

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