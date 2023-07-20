Sedat Şahin tahliye oldu
Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin, bu akşamüzeri tahliye edildi.
Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve bazı gruplarla aralarındaki husumet nedeniyle silahlı çatışmalar eksik olmayan suç örgütü liderlerinden Samsun Bafralı Sedat Şahin, 8 yıl sonra tahliye oldu.
Son olarak, İzmir Buca Cezaevi’nde yatan Sedat Şahin’i yakınları ve arkadaşları sevgi gösterileriyle karşıladı.
Şahin’in Sarallar grubuyla da geçmiş dönemde çatışmaları olduğu biliniyor.