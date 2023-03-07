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Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 150 Sözleşmeli Personel alınacak.

Müracaatlar, Selçuk Üniversitesinin “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online olarak yapılabilir. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek.

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