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AKP’li belediyeden çalışanlarına Erdoğan mitingi dayatması

AKP’nin 5 Mayıs’ta Erzurum’da düzenlediği mitinge, belediye personellerinin katılmalarının zorunlu tutulduğu ortaya çıktı. Belediyedeki grup müdürlerine gönderilen mesajda, personellerin mitinge katıldığına dair fotoğraflı bir rapor hazırlanması istendi.

Sozcu.com.tr
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AKP’li belediyeden çalışanlarına Erdoğan mitingi dayatması

AKP'nin 5 Mayıs'ta Erzurum Yeni Miting Meydanında gerçekleştirdiği mitingde belediye personellerinin zorunlu olarak götürdüğü ortaya çıktı.

Aziziye Belediyesi'nin Özel Kalemi tarafından grup müdürlerine gönderdiği mesajda mitinge katılan personelleri rapor halinde pazartesi gününe kadar başkanlık makamına ulaştırmaları istendi.

AKP’li Aziziye Belediyesi'nin miting için özel olarak oluşturduğu Whatsapp grubunda ise personellerin mitinge katıldıklarını kanıtlamak için fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen raporda çalışanların katılım durumu ve mitingle ilgili fotoğraf gönderip göndermediği yönündeki bilgiler yer alıyor.

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