Çavuşoğlu’nun pankartı toplatılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, milletvekili adayı olarak seçim propagandasında kullandığı görselde Türk Bayrağı yer aldığı için İlçe Seçim Kurulu tarafından bilboardlardan kaldırılmasına karar verildi.

İsmail AKIN

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Antalya Muratpaşa CHP ilçe teşkilatı, AKP Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, seçim çalışmaları için afişlerinde Türk Bayrağı kullanılmasını Muratpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu’na taşıdı. İtirazı değerlendiren Seçim Kurulu, bahse konu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.

“TÜRK BAYRAĞI VE DİNİ İBARELERİN BULUNMASI YASAKTIR”

AKP Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kent merkezindeki ilan panolarında yer alan afişlerinde Türk Bayrağı kullanmasına CHP Muratpaşa ilçe teşkilatı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Muratpaşa 1. ilçe Seçim Kurulu;

“298 sayılı kanunun 58. Maddesinde; ‘Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer bütün matbu üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibarelerin bulunması yasaktır' şeklinde düzenleme yapmıştır.

298 sayılı kanunun 60. Maddesinin 14. Bendi, ‘Vatandaşlar, oy verme gününden önceki otuzuncu günden, propaganda bitimine kadar konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, partilere veya adaylara ait, bayrak, afiş poster gibi tanıtıcı malzemeler asabilir veya yapıştırabilir' şeklinde düzenlenmiştir.

Belirlenen afişlerin Güllük Caddesi'ndeki bilboardlarda bulunduğu tespit edilerek, bahse konu olan afişlerin kaldırılması kanun gereği olduğu anlaşılmakla itirazcının itirazını kabulüne karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır”

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