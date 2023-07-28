İki arkadaş aynı silahla birbirini öldürdü, cinayeti telefonlar çözecek

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 10 gün önce Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) ile teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan'ın (51) aynı tabanca ile birbirini vurarak öldürdüğü olayın nedeni henüz belirlenemedi. Polis, soruşturma kapsamında 2 yakın arkadaşın telefonlarını incelemeye aldı.

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Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesindeki Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 18 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında Belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğünün güvenlik görevlisi Kasım Kalının bulunduğu güvenlik kulübesine girdi.

Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın ardından Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayı çıkarıp ateş açtı. Mermi, Tamer Yatana isabet etti. Tamer Yatan, yaralı haldeyken Kasım Kalının elinden tabancayı alıp ateş açtı. Kasım Kalın da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da kurtarılamadı.

BİRİNİN ŞİFRESİ KIRILDI, DİĞERİ ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürerken, olayın neden kaynaklandığı henüz tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında Kalın ve Yatan’ın cep telefonları incelemeye alındı. El konulan telefonlardan birisinin açıldığı, diğerinin ise şifresinin kırılması için Ankara’ya gönderildiği bildirildi.

Olaydan üç gün önce Kasım Kalın’ın bir miktar altın bozdurduğu ve aracını sattığı öğrenildi. Cinayetin iki arkadaş arasında para meselesinden kaynaklanabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğünde yaşamını yitiren Kasım Kalın ve Tamer Yatan için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. (DHA)