İzmir mitingine liseli gençler damga vurdu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitingine gelen liseli öğrenciler röportajlarıyla damga vurdu.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı Genel Başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla İzmir'de düzenleyeceği mitinge yurttaşlar saatler öncesinden gelerek, Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alanda bir binaya Kılıçdaroğlu'nun gömleğinin içinden “K” yazılı süperman kıyafeti görünen bir görsel ve üzerinde “İlk turda bitirelim. Ben Kemal, geliyorum” yazısının yer aldığı pankart asıldı. Bina boyundaki bu pankartın hemen yanında da aynı boyutlarda Kılıçdaroğlu'nun araba ile Çankaya Köşkü'ne giderken milleti selamladığı “Çankaya'ya giden yol, Gündoğdu'dan geçer” yazılı pankarta yer verildi.

“GELECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK İSTİYORUM”

Alana gelen yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu ve taleplerini anlattı. Fen lisesinde okuduğun söyleyen bir öğrenci Kılıçdaroğlu'nun kendisi için hakkı ifade ettiğini belirterek, “Kılıçdaroğlu benim için hakkı ve adaleti ifade ediyor. Çünkü biz en çok adaleti özledik artık. Biz adaleti duyurmak için Kılıçdaroğlu'nun mitingine geldik. İnşallah iktidara da geçeceğiz ve herkese adaleti ulaştıracağız” dedi. Yurttaş, geleceğini Türkiye'de görmek istediğini vurgulayarak, “Geleceğim için test kitabı almak istiyorum. Alamıyorum şu anda. Fen lisesinde okuyorum. 200 lira bir kitaba vermek istemiyorum artık. Geleceğimi düşündüğüm için Kılıçdaroğlu'na oy vermek istiyorum” diye konuştu.

CEBİNDEKİ SON HARÇLIĞI İLE MİTİNGE GELDİ

Mitinge gelirken taleplerini yazmak için aldığı 4 kartona 80 lira veren başka bir genç de “Baştakilerin gitmesi lazım artık. Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Burası fotoshop değil, gerçek. 4 tane karton aldık, 80 lira verdik. 80 liraydı, şu anda 60 lira var yanımda. Buraya geleceğim diye aldım. Mitingde su almak için. Geç saate kadar kalacağımız için, mitingde bir şeyler almak için aldım” diyerek pahalılıktan yakındı.

RUS ASILLI TÜRK VATANDAŞI: BU BAYRAĞI, İSTİKLAL MARŞI'NI SEVİYORUM

Rusya'dan 18 yıl önce gelerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan yurttaş ise “Ben Cumhurbaşkanı'ndan bıktım. Ben kucaklaşacağım, güzel yüzlü Cumhurbaşkanı istiyorum. Ben Rus'um. 18 yıl önce vatandaş oldum. Ben bu topraklara, sizin o yarısı hainlerin. Ben bu ülkeye sahip çıkıyorum” dedi. Kolundaki Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu dövmeyi gösteren yurttaş, “Benim çocuğumun kolunda Mustafa Kemal adı var. Ben bu toprakları seviyorum. Bu bayrağı seviyorum, bu İstiklal Marşı'nı seviyorum. Onlar gibi değilim. Ben hiç korkmuyorum, korkmadım da hayatta. Kesersiniz, mesersiniz. Sadece biz özgürce sosyal medyada konuşabiliyoruz. Biz korkmuyoruz, onlar gidecekler. Başka yolu yok” dedi.

Emekli ve engelli olan yurttaş ise protez fiyatlarının dolar kuru nedeniyle arttığını ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini söyleyerek, “Engellilerin ayaklarının bedelinin tamamının karşılanmasını istiyorum. Devletin tamamını karşılamasını istiyoruz. Balıkesir'de oturuyorum. Balıkesir'den buraya geldim, sırf mitinge gelip gündeme getirmek için…Dolar engellinin hayatını bitirdi. 7 bin 500 liraya yeni çıktı maaş. Daha bir sefer aldık. 5 bin lira ile kendimi nasıl geçindireceğim, ayağı nasıl takacağım?” diye sordu.

İzmir Bayraklı depreminin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve her iki depremde de evini kaybeden bir yurttaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şu anda 5 aile bir evde kalıyoruz. Benim psikolojim daha bozuk. Ben 4 olduğu zaman uyanıyorum. İzmir'deki evim yıkıldı, psikolojim öyle bozuk. Malatya'da daha kötü yaşadık ama hala unutmadık.”

“SICAK ÇORBAYA BİLE İHTİYACIMIZ OLDU”

Yurttaş, sandıkta oy kullanırken depremde yaşadıklarını unutmayacaklarını vurgulayarak, “Yok, onu kolay kolay unutamayız. Çünkü o kadar kötü travma yaşadık ki. Dolaşıyorum, Cumhurbaşkanımızı görmeye geldim. Haftaya Malatya'ya gideceğim ve onu görmeden gitmeyim dedim. Unutulmaz, hani televizyonda gösteriyorlar ya. Televizyondaki gibi gerçekten değil. Gidin ve görün. Anlarsınız ne demek istediğimi. Memleket gitti. 11 ilimiz gitti. 3 gün aç kaldık… İnsanlar canlı canlı karda öldü. Bir çay, en azından bir sıcak çorbaya bile ihtiyacımız oldu bizim” diye konuştu.

MANİ OKUYARAK YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıkları zorluğu mani ile okuyan yurttaş ise şunları söyledi:

“Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Sonumuz çıkmaz rahmete ama çıkacak zahmetle. Hayat pahalı olmuş, ekmek alamıyoruz mahallede Ahmet'le. Bu iktidarın yaptığı yeter, bizi ettiler beter. Halkı için oldu dert, keder. Bunlar bir an önce gitsinler. Halk korkudan derdini getirmiyor dile, halka hep yaptılar hile. Kul hakkı da yediler bile bile. Bunlara artık diyelim güle güle.”

EŞİNDEN ALDIĞI 250 LİRA HAFTALIĞI İLE MİTİNGE GELDİ

Emekli maaşını eşine veren ve eşinden haftalık 250 lira alan yurttaş da haftalığını bu mitinge gelmlek için kullandığını belirterek “Biz yevmiye alarak otobüslere doldurulanlardan değiliz. Ben eşimden haftalık alıyorum. Haftalığımı bu miting için harcamayı göze aldım. 220 kilometre öteden geliyorum. Helali hoş olsun. 13 yaşında o çocuk dedi ya ‘Ekrem abi, her şey çok güzel olacak'. Gördün mü, milyonların sloganı oldu.”

Emekli maaşının da yetmediğini kaydeden yurttaş eşinin ev geçindirmede yaşadığı zorluğu da “Nasıl yeter ya? Kadın ne hesaplar yapıyor biliyor musun? Ekonomist oldu o hesapları yapmaktan” sözleriyle ifade etti.

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