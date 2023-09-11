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MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu 'Serhat Serhildan' kod adlı Muhtesim Akyürek'i Suriye'nin Amude kentinde etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 14:50 - 11 Eylül 2023 Güncellenme:
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MİT’ten PKK’ya bir darbe daha

Sınır ötesi operasyonlarla PKK/YPG’ye ağır kayıplar yaşatan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) üst düzey bir ismi daha etkisiz hale getirdi.

Suriye’de bulunan örgüt mensuplarına silahlı ve teknik eğitim veren, ayrıca örgütün eylem ve faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonunda yer alan ‘Serhat Serhildan’ kod adlı Muhtesim Akyürek’i Suriye’nin Amude kentinde etkisiz hale getirdi. (DHA)

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