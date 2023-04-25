MSB’den ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantıda, tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarının teyit edildiği belirtildi.

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MSB’den yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat başkanlarının Moskova’da bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

*Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

*Taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır.”

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