Naci Görür dün uyarmıştı: Bugün deprem oldu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Kahramanmaraş, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün dün uyardığı iller arasında yer alıyordu...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü ilk başta 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar. K. Maraş, Göksun yöresinde 4,9 deprem oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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