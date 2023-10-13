PKK’nın suikast planları muskada gizli

PKK’nın suikast ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarını gerçekleştiren YPS adlı yapılanma içinde yer alan 4 kişilik eylem hücresi hakkında 20’şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların TEM ve İstihbarat Şubede görevli polislerin ev adreslerini tespit ettikten sonra mesaiye gidiş-geliş saatleriyle ilgili keşif yaparak bu bilgileri not edip muska içinde gizledikleri tespit edildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir otomobilde yakalanan terör örgütü PKK'nın uyuyan eylem hücresinin 2'si tutuklu 4 şüphelisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis uygulama noktasında 12 AAK 045 plakalı aracın güvenlik güçlerini görünce hızını artırması üzerine durumundan şüphelenilerek aracın durdurulduğu, şüpheliler E.T, Ö.F, F.S ile İ.S'nin 1 adet tabanca, 1 adet savunma tipi el bombası ve mermilerle yakalandığı belirtildi.

SALDIRI İÇİN KEŞİF YAPIYORLARDI

Kamu kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik eylem talimatı verildiğine dair TEM Daire Başkanlığının uyarı yazıları da dikkate alındığında sanıkların terör örgütü adına saldırı öncesi keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları bildirildi. Sanıkların adreslerinde yapılan aramada 1 adet elektro şok cihazı bulunduğu, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede cihazın özelliğinin değiştirilerek tadilat yapıldığı ve bu haliyle fünye sistemli el yapımı patlayıcı düzeneği olarak hazırlandığı belirlendi.

MUSKADAKİ SALDIRI DELİLİ

Sanık Ö.F'nin boynunda siyah ipe asılı üçgen bir muska bulunduğu, şüphe üzerine açılan muskanın içinde polislerin ev adresleri ve eylem keşfine dair notların tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, Muska içinde sivil polis araçlarının plakası, marka ve modelinin yazılı olduğu, altında da, “Araç Connect gri. Saat 08.30 Üçkuyu çıkış saat 08.50 otokar karşısı varış. Terörcü sorgucu polis Kemal, polis Şükrü. Eylem yeri Metro arkası” yazıldığı tespit edilince sanıklardan ayrı ayrı el yazı örneği alınarak inceleme yapılmak üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildiği ifade edildi.

MUSKADA TUTULAN NOTLARIN TÜMÜ DOĞRU ÇIKTI

Muskadaki bilgilerin tümünün doğru olduğu, plakası belirtilen aracın TEM Şubeye ait sivil ekip aracı olduğu, “Terörcü sorgucu Polis Kemal ile polis Şükrü” olarak belirtilen iki polisin TEM Şube Müdürlüğünde mülakat, ifade ve teşhis işlemlerinde görev yaptıkları kaydedildi. Muskadaki keşif notunda belirtilen saat, yer ve zamanın TEM Şubede görevli iki polisin mesaiye gidiş saatleri olduğu, bu polislerden birinin Üçkuyu polis lojmanlarında ikamet ettiği, diğerinin de Otogar karşısında ikamet ettiği, notların doğru biçimde alınarak terör örgütü adına keşif yaptıkları da iddianamede yer aldı.

“Metro arkası” olarak belirtilen notta polislerden birinin çocuğunun öğrenim gördüğü okulun bulunduğu, keşif notuyla uyumlu güzergahı takip ederek günlük TEM Şube Müdürlüğüne geldikleri bildirildi. Üzerinde muska bulunan Ö.F'nin teknik takip ve telefon dinlemelerine yakalanmamak için Bristo adlı bir kullanıcı ile Signal uygulaması üzerinden mesajlaştığının vurgulandığı iddianamede, bu mesajların bir dakika içinde otomatik olarak silindiği, Bristo adlı kişinin ise dağ kadrosundaki yönetici bir terörist olduğuna dikkat çekildi.

4'ÜNÜN EL YAZI ÖRNEĞİ İLE UYUMLU ÇIKTI

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünün incelemesi sonucu hazırlanan uzmanlık raporuna göre, Muska içinde ele geçen keşif ve saldırı notlarının sanıklardan alınan el yazı örneğiyle uyumlu olduğu bildirildi. Belge inceleme laboratuvarındaki doküman inceleme cihazı ve optik aletler yardımıyla grafolojik (fiziki) ve grafometrik yöntemler kullanılarak yapılan karşılaştırmalı incelemelerde yazıların 4 sanığın da el ürünü olduğunu gösterir nitelikte yeterli kaligrafik ve karakteristik ilgi ve irtibatı olduğuna işaret edildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen F.S ifadesinde, araçla hareket halindeyken hiç Türbe muhabbeti olmadığını, ancak polislerin durdurmasıyla diğer 3 kişinin kendi aralarında ağız birliği etmişçesine “Türbe ve Şeyh ziyareti” gibi konuşmalar yaptıklarını söyledi.

SUİKAST HAZIRLIĞINDAYDILAR

İddianamede sanıkların TEM Şubede görevli iki polisle ilgili tuttukları not ve keşfin suikast amaçlı yapıldığı, bu nedenle gün içerisindeki geliş-gidiş saatleri ve uğradıkları yerler ile ev adreslerini not edip üzerlerinde ele geçen silah ve el bombası ile fişekler de dikkate alındığında uygun fırsatta saldırı için hazırlık yaptıkları belirtildi. Boynunda muska ile yakalanan Ö.F'nin Signal uygulaması üzerinden mesajlaştığı Bristo kullanıcı ile yazışmasında, “Yoldaşım siz bir eylem yapmadan önce ne yapıyorsunuz? Benim bilmediğim bir şey varsa” şeklinde soru sorduğu ve bu husus dikkate alındığında sanık Ö.F'nin suikast hazırlığında olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların 20'şer yıl hapisle cezalandırılması istendi.

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