Şehit cenazesinde Atatürk’e rahmet okumayan imama tepki

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, şehit Halil Şahin’in mezarlıkta toprağa verilmesi sırasında görevli imamın Atatürk’e rahmet dilememesine tepki gösterdi. “Hoca Atatürk’e de söyle” tepkisi kısa süreli gerginlik yaratırken, uyarı üzerine imam Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına da rahmet diledi. Vekil Çakır, “Uyarım üzerine hoca hatasını düzeltti, cenazeye katılanlar ve şehidin kardeşi Ali Şahin’de bu konuda bana teşekkür etti” dedi.

Can ÇAPAR

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Mersin’in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin’in toprağa verildiği cenaze töreninde imamın dua ederken Atatürk'e rahmet dilememesine CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır tepki gösterdi.

‘Hoca Efendi, Atatürk'e neden rahmet dilemiyorsun?' tepkisi kısa süreli gerginlik yaratırken, uyarı üzerine imam Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına da rahmet diledi.

ÖNCE ADINI ANMADI

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi Ulu Cami'nde düzenlenen törenden sonra Alata Mezarlığı’na toprağa verilmek üzere götürüldü. Mezarlıkta görevli imam, duadan sonra Atatürk'ün ismini anmamasına tepki CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dan geldi.

Çakır, “Hoca Atatürk’e de söyle” diyerek bağırarak kendisini uyardı. Bunun üzerine imam hatasını anlayarak, “Vatanımız için tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ruhları için Fatiha” ifadelerinde bulundu.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

CHP'li Vekilin uyarısı üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Cenazeye katılanlardan kimisi “Burası siyaset yapılacak yer değil” diye tepki gösterdi. Bu sırada cenazede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de, vekilin maksadını anlatıp sakin olunmasını istedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli gerginlik sona erdi.

“BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER”

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kendisine telefonla ulaşan SÖZCÜ muhabirine konuyu değerlendirdi. Çakır, şunları söyledi:

“Şehidimiz için ona son görevimizi yerine getirmek üzere hem cami de hem de mezarlıkta bulunduk. Hoca efendi, birçok kişiye rahmet dilerken, Atatürk'ün de ismini söylemesini bekledim.

Ancak, söylemedi. Şehidimizin de komutanı kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dolayısıyla da ona rahmet dilenmemesi çok ağrıma gitti. Ben de Hoca efendiyi uyardım, o da bunun üzerine Atatürk, silah arkadaşları ve gazilerimizin ruhları için de Fatiha okudu.

Cenazede 2-3 AKP'li dışında tepki gösteren olmadı. Kısa süreli gerginlik onların laf atmasıyla oldu. Şehidimizin kardeşi Ali Şahin ve cenazeye katılanlar da daha sonra bana hak verip, teşekkür ettiler. Bunu artık cenazelerde alışkanlık haline getirdiler. Ben de bu ülkenin bir milletvekili oyarak tepkimi gösterdim.”

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