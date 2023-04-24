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Şırnak’ta 2 eve silahlı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:47 - 24 Nisan 2023 Güncellenme:
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Şırnak’ta 2 eve silahlı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

Aşağı Yavşan köyünde 2 eve gece silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda, Hasan Y, Abdullah E. (23) ve Eşref E. (49) ağır yaralandı.

Askeri helikopterle Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Y. kurtarılamadı, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.(AA)

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