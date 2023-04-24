Şırnak’ta 2 eve silahlı saldırı: Bir ölü, iki yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aşağı Yavşan köyünde 2 eve gece silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda, Hasan Y, Abdullah E. (23) ve Eşref E. (49) ağır yaralandı.
Askeri helikopterle Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Y. kurtarılamadı, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.
Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.(AA)