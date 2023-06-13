Tanju Özcan’dan Erdoğan’a heykel mektubu

Seçimlerden aylar önce "Erdoğan seçimi kazanırsa Bolu'nu en görünür yerine heykelini dikeceğim" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü yerine getirme içi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muvakatname istediğini açıkladı.

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İlginç çıkışlarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez de attığı bir tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmek için harekete geçti.

“LAF DELİKANLININ AĞZINDAN BİR KERE ÇIKAR”

Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Recep Tayyip Erdoğan'a seçimden önce bir tweet attım, atmaz olaydım… Laf delikanlının ağzından bir kere çıkar.

Fakat mevzuata göre yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için kişiden muvafakat alınması lazım. Ben de sözümü tutabilmem için Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup yazdım ve kendisinden muvafakat istedim”

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