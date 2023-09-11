Şortlarını indirip fotoğraf çeken iki kişi yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda şortlarını indirerek birbirlerinin fotoğrafını çeken iki kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Dün gece Şehit Muhtar Mahallesi, Taksim Caddesi’nde gece saatlerinde iki kişi, şortlarını indirerek birbirlerinin görüntülerini çekti.

Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınan anlara ait görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen Y.İ. ve M.M, Beyoğlu’nda kaldıkları otelde gözaltına alındı.

“HAYASIZCA HAREKETTE BULUNMAK”

İfadelerinde alkollü olduklarını ve eğlence amacıyla hareket ettiklerini belirten, haklarında “hayasızca harekette bulunmak” ve “cinsel taciz” suçlarından işlem yapılan iki kişi, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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