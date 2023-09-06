Spor salonunda başlayıp 5 binayı yaktı! İşte alevlerden geriye kalanlar

İstanbul Ataşehir'de bir spor salonunda başlayıp 5 binaya sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatte söndürebildiği yangından geriye kalanlar böyle görüntülendi...

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Ataşehir’e bağlı Barbaros Mahallesi Zaloğlu Sokağı’nda iki katlı bir spor salonunda başlayan, rüzgarın da etkisiyle içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu bitişikteki 2 binaya, ardından da Kent Sokak’taki 3 binaya daha sıçrayan yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Kent Sokak trafiğe kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri de yangından etkilenen bölgede delil çalışması yürüttü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, spor salonu ve çaprazındaki bir bina tamamen kullanılmaz hale gelirken etkilenen binalarda da büyük çaplı hasar oluştu.

Bölgede, itfaiye görevlileri ile Ataşehir Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışması yaptı, enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI İDDİASI

Yangında binası hasar gören Levent Korkut, ölen ya da yaralanan kimsenin olmamasına sevindiklerini belirterek, “Soruşturduğumuzda yangının spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şu an 6 binada hasar var. Bizim binamızda statik hasar yok ancak, en büyük hasar bizim binamızda.” dedi.

Yangında tek katlı depo olarak kullanılan binası tamamen yanan Serdar Güneş, yaklaşık 35 milyon lira zararlarının olduğunu belirterek, “Spor salonundan çıkan yangın bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler rüzgarın da etkisiyle binalara sıçradı. Burada medikal malzeme vardı. Depoda 30-35 milyon liralık tıbbi eldiven vardı. Olmaması gereken bir durumdu keşke olmasaydı.” ifadelerini kullandı.