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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma: 13:53 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı

Ankara’da polis ekipleri, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ı Esenboğa Havalimanı’nda yakalanıp, gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

Ayhan Bora Kaplan

 

Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

 

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