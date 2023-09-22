TBB’den Can Atalay için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru
Türkiye Barolar Birliği (TBB), tutukluluğu devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Hazırlanan görüşte, "Anayasa Mahkemesinden beklenen; milletvekilinin başvurusunu ivedilikle gündeme alarak, vereceği ihlal kararıyla, başvurucu hakkında tahliye kararı verilmesini sağlamaktır" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi, tutukluluğu devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay başvurusu hakkında hazırlanan üçüncü taraf görüşünü bugün, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı’nın değerlendirmesine sundu.
Yapılan açıklamada, “TBB tarafından, Avukatlık Kanunu hükmünce ‘hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak’ görev bilinciyle hazırlanan görüşte yer alan gerekçeler çerçevesinde Anayasa Mahkemesinden beklenen; milletvekilinin başvurusunu ivedilikle gündeme alarak, vereceği ihlal kararıyla, başvurucu hakkında tahliye kararı verilmesini sağlamaktır” denildi.